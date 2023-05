WhatsApp permet maintenant de rendre vos conversations encore plus privées, voilà comment !

Et WhatsApp ne s'arrête pas là, puisque les médias partagés dans cette discussion ne seront plus enregistrés automatiquement sur votre smartphone. De quoi déjà faire plaisir à celles et ceux qui veulent protéger leur intimité… alors que ce n'est pourtant qu'un amuse-bouche ! Whatsapp promet en effet plus à moyen terme.

« Dans les mois à venir, nous ajouterons d'autres options au verrouillage des discussions, dont le verrouillage pour les appareils connectés et la création d'un mot de passe personnalisé pour vos discussions afin que vous puissiez utiliser un mot de passe différent de celui de votre téléphone », indique ainsi la filiale de Meta. Une façon de se présenter comme une garantie de vie privée face à certains de ses rivaux comme Telegram ou Signal ?