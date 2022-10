Sur iPhone, WhatsApp va enfin rendre les images et vidéos éphémères vraiment éphémères

Il y a quelques mois, WhatsApp a introduit un nouveau système de messages éphémères. Comme sur Snapchat ou Instagram, cette option vous permet de faire disparaître vos messages une fois qu'ils ont été lus par votre ou vos correspondants. Ce système fonctionne également pour les photos et vidéos envoyées. Les contenus sont automatiquement supprimés du transcript une fois qu'ils ont été visualisés afin de garantir la confidentialité de vos échanges.

Le système de la messagerie instantanée de Meta avait pourtant un trou dans la raquette. Il était en effet possible, pour les plus rapides, de réaliser une capture d'écran et de passer outre le système de suppression des messages, ou d'enregistrer l'écran en vidéo pour conserver une trace des messages et des contenus partagés.

WhatsApp va finalement répondre très prochainement à ce problème, comme le montre la dernière version bêta de la messagerie à destination des appareils sous iOS.