WhatsApp ajoute de nouvelles fonctionnalités de protection de votre vie privée, les voici

Le dernier ajout concerne spécifiquement les groupes. Les utilisateurs désirant quitter un groupe pourront le faire discrètement, sans qu'une notification soit envoyée à l'ensemble des autres membres. Seuls le ou les administrateurs recevront une alerte pour leur signaler le départ mais le reste du groupe n'en saura rien, à moins de consulter la liste des membres.

Cette dernière fonctionnalité sera disponible à la fois dans les applications mobiles Android et iOS ainsi que sur la version de bureau.

Il faut s'attendre à toujours plus de nouvelles options de sécurité dans les prochains mois alors que Mark Zuckerberg a récemment déclaré vouloir continuer à « développer de nouveaux moyens de protéger les messages et de les rendre aussi privés et sûrs que les conversations en face à face ».