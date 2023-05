Modifier ses messages WhatsApp ? Ça arrive vraiment très très bientôt sur Android, iOS, sur le Web...

En effet, une récente mise à jour (23.10.0.70) a été déployée auprès des bêta-testeurs de WhatsApp sur iOS à travers l'application TestFlight. Et comme vous pouvez vous en douter, celle-ci comprend bel et bien la fonction d'édition de messages. Étant donné que la fonctionnalité a déjà fait son arrivée sur Android, puis plus récemment sur la version web de WhatsApp, il est évident qu'elle ne tardera plus avant d'être déployée à grande échelle. Enfin, si les messages pourront être modifiés un nombre illimité de fois, notez qu'il sera impossible de les éditer depuis un autre appareil.