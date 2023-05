Wear OS 4 est officiel ! Voilà ce qu'il va apporter à vos montres connectées

En mai 2021, Google proposait la plus grande mise à jour de Wear OS jamais effectuée. Les applications Maps et Assistant avaient alors été repensées, de nombreuses apps avaient fait leur arrivée sur le Play Store (tandis que beaucoup d'autres avaient bénéficié de mises à jour importantes) et l'expérience utilisateur avait été sensiblement revue grâce à l'arrivée de nouvelles fonctionnalités de navigation. À la suite des différents efforts fournis par le géant américain pour rendre son système d'exploitation plus attractif, il y a désormais cinq fois plus de montres Wear OS sur le marché qu'il y a deux ans, selon les dires de Google.