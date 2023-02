Android et Wear OS : découvrez les dernières mises à jour annoncées par Google

Et puisque nous parlons de montre connectée, Google annonce l'arrivée de deux nouveaux raccourcis Keep sur les utilisateurs de bracelets tournant sous Wear OS. On peut désormais créer des notes et des listes de tâches en appuyant simplement sur le cadran de la montre. Notons que Wear OS 3+ accueillera prochainement deux nouveaux modes de son et d'affichage, avec l'audio mono devant limiter la désorientation causée par l'audio fractionné, et des modes de correction des couleurs et de niveaux de gris pour l'affichage de la montre.