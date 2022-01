CES 2022 : avec Android, Google veut connecter toujours plus d'appareils, toujours plus vite

Plus de commodité et de tranquillité d'esprit : voilà les objectifs de Google. Si aujourd'hui, il est possible de déverrouiller son Chromebook avec son téléphone Android, il sera aussi possible, dans les prochains mois, d'étendre cette fonctionnalité à votre montre connectée Wear OS. Cela signifie donc qu'à l'aide de votre montre, vous pourrez déverrouiller instantanément votre smartphone, votre Chromebook ou votre tablette Android et y accéder.