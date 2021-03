Le Chromebook a 10 ans, Google lui offre un max de nouvelles fonctionnalités

Depuis plusieurs années, Google souhaite offrir de meilleures interactions avec l'écosystème d'Android. Ainsi, il est par exemple possible d'exécuter sur un Chromebook des applications du Play Store. Par ailleurs, la fonctionnalité Smart Lock permet de déverrouiller facilement un smartphone Android lorsque ce dernier est localisé proche d'un Chromebook rattaché au même compte Google. Il est également possible d'envoyer des SMS directement depuis la machine, notamment via la web app de Google Messages.

Cependant, la firme californienne entend aller plus loin en introduisant le Phone Hub. Concrètement il s'agit d'un centre de contrôle pour son smartphone Android. Outre l'envoi des messages, il est ainsi possible de prendre connaissance de l'état de la batterie du smartphone, d'activer le mode de partage de connexion, mais également de le localiser rapidement.

Le Phone Hub de Chrome OS se dote également d'un module de synchronisation pour retrouver ses onglets de Google Chrome. Notons également qu'à l'instar de macOS et iOS, Google synchronise les réseaux Wi-Fi pour lesquels l'utilisateur a saisi la clé de sécurité.

Google ajoute qu'au cours des prochains mois, ces interactions s'enrichiront, notamment avec Nearby Share, l'alternative de Google à Airdrop. Il deviendra dont encore plus simple de partager un fichier entre l'ordinateur et le smartphone.