Parallels Desktop pour ChromeOS permet de retrouver Windows sur un Chromebook

Parallels Desktop propose un logiciel de virtualisation permettant d'exécuter un système d'exploitation ainsi que ses applications au sein d'un autre. Les détenteurs de macOS, par exemple, peuvent parfois avoir besoin d'utiliser une application uniquement disponible sur Windows. C'est le même principe qui s'applique ici.

Dans une vidéo de présentation, l'éditeur montre comment Parallels Desktop permet de lancer Windows 10 et d'utiliser les logiciels de Microsoft Office tout en sauvegardant les documents à la fois sur Windows et au sein du système de fichiers de ChromeOS.

Notons que pour l'heure, l'éditeur s'adresse en premier lieu aux entreprises. D'une part, Parallels Desktop nécessite un Chromebook relativement puissant. Si les modèles d'entrée de gamme reposent majoritairement sur une puce Intel Celeron, il est nécessaire d'avoir un processeur Intel Core i5 ou Core i7 avec au moins 16 Go de mémoire vive et un SSD de 128 Go. D'autre part, en cette période de pandémie, le télétravail se démocratise et devient même recommandé par les autorités. Les entreprises cherchent donc à équiper leurs salariés avec des ordinateurs portables au meilleur prix.