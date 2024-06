ChromeOS va se rapprocher d'Android, et voilà pourquoi

À l'heure actuelle il est déjà possible d'exécuter sur un Chromebook des applications du Play Store. Ces dernières années, la firme californienne a également multiplié les fonctionnalités visant à contrôler son smartphone Android depuis un Chromebook. Il est ainsi possible de synchroniser les notifications, partager des fichiers entre les appareils ou encore d'envoyer et de recevoir des SMS directement depuis l'ordinateur. Récemment, Google a même intégré à ChromeOS 122 la brique Bluetooth d'Android.

Prajakta Gudadhe et Alexander Kuscher, respectivement directeur de l'ingénierie et directeur produit pour ChromeOS, annoncent via le blog officiel que ces efforts vont être renforcés. « Nous adopterons des éléments du stack Android, comme le noyau Linux Android et les frameworks Android, pour la fondation de ChromeOS », affirment-ils ainsi en expliquant qu'il s'agit surtout de faciliter le déploiement de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle, comme la récente option Entourer pour chercher.

Face à Microsoft et Apple qui se tournent vers des systèmes d'exploitation dopés à ChatGPT, le géant de Mountain View ne compte donc pas être en reste. En adoptant le stack d'Android directement sur ChromeOS, Google fera du Chromebook le PC articulé autour de Gemini. Par la même occasion, Google ajoute que cette initiative permettra d'une part de renforcer la compatibilité des Chromebook avec les smartphones Android et les accessoires prévus pour ce dernier, et d'autre part, de simplifier le processus de développement.