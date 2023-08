Sur Chrome OS, Google pourrait vous assister avec une IA pour générer vos textes

Lors de sa dernière conférence I/O, la firme de Mountain View a clairement affiché sa volonté d'aller tous azimuts vers l'IA, ce qui a suscité beaucoup de curiosité. 9to5Google s'intéresse de près aux futures fonctionnalités de l'entreprise, et le média est tombé sur quelque chose de très intéressant lors de ses dernières investigations sur ChromeOS. Le média s'est particulièrement penché sur plusieurs projets de l'entreprise, dont trois portant les noms de code « Orca », « Mako » et « Manta », et on est presque certain de savoir de quoi il s'agira.

Orca serait un ajout au menu contextuel du système d'exploitation de Google, lorsque l'on fait un clic droit, et qui n'apparaîtrait que lors de l'édition d'un texte. Une fois sélectionné, il enverrait l'utilisateur vers Mako, qui s'afficherait sous forme de bulle en haut de l'écran. Celui-ci aurait alors trois tâches principales, et non des moindres. En effet, il serait possible de lui demander de réécrire un texte sélectionné, mais aussi de proposer une liste de « requêtes textuelles prédéfinies », le tout avec la possibilité de choisir un style d'écriture en particulier, selon 9to5Google. Et pour faciliter le processus d'édition, Mako serait capable d'insérer les contenus générés directement dans le corps de texte, quel que soit le programme utilisé.

Si le média américain n'a pas trouvé de preuve explicite que Mako sera alimenté par une IA générative, la fonction de Manta semble aller dans ce sens. En effet, le troisième projet de Google devrait être capable d'envoyer les textes originaux ainsi que les prompts vers les serveurs de la firme, avant de récupérer les versions modifiées. C'est techniquement ainsi que fonctionnent les outils utilisant les capacités GPT-3.5 et GPT-4, par exemple.