Wordpress : l'IA générative est là… pour écrire votre blog à votre place ?

L'arrivée de tels plugins sur WordPress n'est pas surprenante. ChatGPT a été rapidement adopté pour générer du texte, que ce soit pour résumer des documents, faciliter l'optimisation SEO d'une page – essentielle pour le référencement – ou même créer des contenus complets. Le programme peut mâcher de longues heures de travail, et beaucoup le considèrent comme un bon outil pour générer facilement des profits à partir d'un site web.

Cependant, cela se fait souvent au détriment de la qualité du contenu. Si, sur la forme, les textes générés peuvent aller de l'étonnamment correct au terriblement mauvais et fade, les différentes itérations de GPT ont surtout le défaut de se tromper sur le fond du sujet traité. Sans une bonne connaissance des prompts, une relecture manuelle ou une vérification des sources, les informations partagées peuvent se révéler obsolètes, inexactes, voire fausses.

Les IA génératives peuvent faire des merveilles, et on ne peut pas reprocher à Automattic de fournir un plugin qui rend leur utilisation plus accessible. Mais, on peut s'interroger sur l'impact que ce type d'outil aura à terme sur la qualité générale des contenus sur le web... et sur le travail de nombreux rédacteurs.