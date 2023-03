Grammarly faisait de la relecture orthographique, il se lance maintenant dans l'écriture grâce à l'IA

Avec l'intégration de l'IA générative, Grammarly va devenir bien plus qu'un outil de correction et va voir ses capacités décuplées. La société annonce le déploiement de GrammarlyGO pour le mois d'avril. Il sera intégré à ses offres Premium, Business, Education et Developer ainsi qu'à ses solutions gratuites aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Pologne et en Ukraine.