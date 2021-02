Microsoft Word : la saisie prédictive de texte arrivera le mois prochain

En septembre dernier, Microsoft avait annoncé être en train de plancher sur des algorithmes prédictifs pour Word et Outlook. Les ingénieurs avaient mis au point un procédé de machine learning. La firme de Redmond affirmait ainsi :

« Les prédictions textuelles permettent aux utilisateurs d'écrire de manière plus efficace avec des prédictions de texte rapides et pertinentes. Cette fonctionnalité permet de réduire les fautes d'orthographe et de grammaire et apprend d'elle-même au fil du temps à retourner les meilleures recommandations en se basant sur votre style d'écriture ».

Les suggestions apparaissent de manière grisée au niveau du curseur. Pour les accepter rapidement, il suffit alors de presser la touche TAB. La touche ESC permet de les rejeter.

Plus globalement, cet outil optionnel devrait permettre des saisies de texte plus rapides au fur et à mesure que l'algorithme se perfectionne.