Microsoft déploie une solution de remplissage automatique des mots de passe, notamment sur mobile

Concrètement, sur mobile (iOS et Android) le déploiement d'Autofill passera par une mise à jour de l'application Microsoft Authenticator. Celle-ci permet déjà de sécuriser l'accès à des sites et services avec la double authentification (son accès est d'ailleurs lui-même protégé par la double authentification). Elle va désormais se doter d'un nouvel onglet pour stocker vos associations nom d'utilisateur/mots de passe.

Si vous stockez déjà ce type de données sur votre compte Microsoft (via Microsoft Edge notamment), il va être possible de les importer dans l'application. Une fois cela fait, lorsque vous souhaiterez vous connecter à un site ou une application dont Microsoft Autofill a les informations (chiffrées, bien évidemment), Microsoft Authenticator vous proposera automatiquement de remplir les informations d'utilisateur et de mot de passe. Une confirmation via code PIN ou accès biométrique sera systématiquement demandée pour davantage de sécurité.

Enfin, sur desktop, outre Microsoft Edge qui propose déjà de renseigner automatiquement les mots de passe que vous avez décidé de stocker sur votre compte Microsoft, c'est Google Chrome qui se dote de cette possibilité via une extension. Celle-ci, baptisée Remplissage auto Microsoft, est déjà disponible.