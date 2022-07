Google renforce et unifie son gestionnaire de mots de passe

Le premier changement est l'arrivée d'une interface commune et simplifiée pour Chrome et Android. Google admet que les anciennes UI pouvaient entraîner de la confusion chez les utilisateurs. En effet, elles étaient très différentes entre elles alors qu'elles contenaient les mêmes informations.

Cette nouvelle interface va également regrouper automatiquement les différents mots de passe qui concernent le même site ou la même application afin d'éviter les doublons dans la liste.

Sur Android, il devient possible de créer un raccourci sur l'écran d'accueil dans le but d'accéder à ses mots de passe plus rapidement.

Le gestionnaire de mots de passe de Google peut aussi être utilisé sur iPhone et iPad, mais il y a une petite manipulation à effectuer pour ce faire. Il faut télécharger Chrome, puis autoriser les autres applications à utiliser les mots de passe enregistrés par le navigateur. Dans les réglages de votre appareil Apple, sélectionnez Mots de passe, déverrouillez votre terminal comme demandé, choisissez l'option Préremplir les mots de passe, puis activez-la. Enfin, sélectionnez Chrome comme source de vos mots de passe pour achever la procédure.