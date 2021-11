Chrome : vous pourrez bientôt ajouter des mots de passe dans le gestionnaire manuellement

C'est en tout cas ce que l'utilisateur de Reddit nommé Leopeva64-2 a repéré sur Chrome Canary 98.0.4725.0. Au lieu de visiter chaque site et de s'y connecter pour que Chrome s'en souvienne, il est possible sur cette version réservée aux développeurs d'ajouter à la main l'URL du site, l'identifiant et le mot de passe. Rien qui change la vie, mais un ajout qui semble confirmer que Google n'en a pas terminé avec son gestionnaire. La fonctionnalité sera sans nul doute disponible d'ici quelques semaines ou mois pour toutes et tous, comme le veut la coutume.