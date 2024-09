Voilà bientôt deux ans que la firme de Mountain View a déployé les passkeys sur Chrome et Android. D'ores et déjà adoptées par plus d'un milliard d'utilisateurs des services Google, ces clés d'accès visent à remplacer progressivement nos bons vieux mots de passe tout en nous assurant une sécurité accrue. Déjà bien pratiques, ces dernières vont à présent gagner en souplesse grâce à une nouvelle mise à jour fraîchement publiée par Google.