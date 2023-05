Compte Google : le mot de passe, c'est fini ! Voilà comment faire

Dans un communiqué officiel, Google vient d'annoncer la possibilité de créer des clés d'accès pour votre compte Google. Voici ce qu'elle déclare : « Les clés d'accès sont une alternative plus pratique et plus sûre aux mots de passe. Elles fonctionnent sur toutes les principales plateformes et principaux navigateurs et permettent aux utilisateurs de se connecter en déverrouillant leur ordinateur ou leur appareil mobile avec leur empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou un code PIN local ».