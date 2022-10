Google déploie Passkey sur Android et Chrome : fini les mots de passes ?

Dans la foulée d'Apple et en plein mois de la cybersécurité, Google a déployé les « clés d'accès » pour son système d'exploitation Android et son navigateur Google Chrome. Les objectifs autour du Passkey, annoncés conjointement par Apple, Google et Microsoft autour des standards de l'Alliance FIDO, sont de permettre de gagner en cybersécurité à un niveau individuel. On ne va pas vous refaire le topo sur la nécessité de changer de mot de passe pour chaque service et d'en choisir un qui soit assez complexe, vous commencez à connaître la chanson.