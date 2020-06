Chrome pour Android va se doter d’une nouvelle interface de remplissage automatique

Or, Chrome pour Android est en passe de se doter d’une nouvelle interface utilisateur, proposant de saisir plus facilement les adresses, les mots de passe et les informations de facturation. Dans le système actuel, un pop-up s’affiche dans la zone de texte avec les noms d’utilisateur et les mots de passe disponibles. La prochaine version devrait faciliter la navigation dans ces paramètres pré-enregistrés.