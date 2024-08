Chaque nouvelle version d'Android apporte soit des bogues, soit de nouvelles fonctionnalités plus ou moins pratiques et utiles. Google a choisi cette fois de tout miser sur la sécurité.

Avec la prochaine version du système d'exploitation Android 15, vous aurez la possibilité de partager votre écran en toute sérénité. Lorsque vous affichez une page Web sur votre smartphone, certains champs, dans lesquels vous saisissez habituellement vos données personnelles, comme vos identifiants ou vos coordonnées bancaires, peuvent être capturés par le destinataire de votre partage d'écran.

Pour pallier ce gros trou dans la raquette, Google a intégré une fonctionnalité de « protection du contenu sensible ». En pratique, cette option, qui peut être activée via un indicateur dans Chrome, masque automatiquement toute donnée sensible présente à l'écran, qu'il s'agisse de formulaires, de mots de passe ou de numéros de carte.

Pas de quoi sauter partout pour l'heure, puisque cette option n'est encore qu'en phase de test depuis la version bêta de Chrome, mais on notera une réelle volonté de protéger les données des utilisateurs.