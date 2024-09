SI vous faites partie des utilisateurs et utilisatrices les plus scrupuleux, peut-être avez-vous déjà paramétré l’authentification biométrique pour accéder à votre appareil et à vos applications les plus sensibles. S’il s’agit d’une des méthodes d’identification les plus sécurisées, notamment en cas de vol de votre smartphone, les éléments protégés de cette manière proposent systématiquement de saisir votre code PIN en cas de non-reconnaissance de l’empreinte digitale, à commencer par l’écran de verrouillage du smartphone. Une solution de secours certes utile, mais qui compromet malgré elle la sécurité des données stockées sur Android.