Et si, plutôt que de générer des contenus à outrance, l'IA de Google pouvait avoir un intérêt un peu plus noble et anticiper un vol de smartphone ? C'est bel et bien l'objectif de la fonctionnalité « Protection automatique contre le vol », ou Theft Detection Lock. Concrètement, en exploitant les différents capteurs du smartphone, le système sera capable de déterminer s'il a été arraché à son propriétaire avant de se verrouiller de lui-même.