Google met à l'essai sa nouvelle solution d'antivol contre les vols à l'arrachée de smartphones

Quand on possède un iPhone, on sait qu'il existe plusieurs fonctionnalités permettant de se protéger contre les conséquences d'un vol. Google, qui développe Android, s'est lui aussi mis au travail dans le domaine, et propose dorénavant un nouveau système contre les vols à l'arrachée.

La firme américaine va ainsi utiliser l'IA pour permettre de détecter des mouvements brusques, qui, s'ils sont associés au vol, verrouilleront votre smartphone. L'objectif est d'empêcher un voleur à l'arrachée, qui s'enfuirait ensuite, de pouvoir profiter de l'appareil. Une autre option permettra par ailleurs d'empêcher l'accès aux données contenues dans le smartphone, même dans le cas où il serait déconnecté d'internet.