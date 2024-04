Après Apple, Android déploie à son tour sa fonctionnalité de localisation d'appareils

Google était prête à lancer son nouveau réseau Find My Device il y a plusieurs mois déjà, mais a dû suspendre ses travaux à cause d'Apple. Le géant californien possède lui aussi son propre réseau appelé « Localiser », permettant de détecter la position d'un iPhone perdu en s'appuyant sur les connexions Bluetooth réalisées entre cet appareil et les autres appareils iOS ou macOS autour de lui. C'est d'ailleurs ce principe qui a inspiré Google pour la mise à jour de Find My Device sur Android.

Apple a ainsi mis quelques mois afin d'intégrer une protection à iOS. Celle-ci permet aux utilisateurs de détecter des trackers Android indésirables qui auraient été placés à leur insu dans leur poche ou dans leur sac pour les suivre. Lorsque l'iPhone détecte un tracker Android à proximité depuis plusieurs jours, une alerte est ainsi envoyée sur le smartphone pour signaler qu'une personne malveillante suit potentiellement chacun des mouvements de l'utilisateur.