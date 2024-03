Comment Google veut vous aider à retrouver votre téléphone, même éteint

Lorsque l'on perd où l'on se fait voler son smartphone, Android propose plusieurs options permettant de retrouver son appareil. En effet, les puces GPS et Bluetooth intégrées à l'appareil permettent de déterminer sa localisation précise, et d'espérer remettre la main dessus s'il n'est pas déjà trop tard. Les choses se compliquent pourtant lorsque le smartphone n'a plus de batterie, ou si le voleur a pris soin de l'éteindre rapidement. Impossible dès lors de déterminer sa position. C'est ce problème auquel s'attaque Google actuellement, avec un nouveau système en cours de développement et qui pourrait faire son apparition dès cette année.