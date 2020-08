Android : le remplissage automatique peut désormais utiliser votre empreinte

Cette mise à jour de l'Autofill API d'Android a été repérée par Android Police, qui souligne qu'elle fonctionne sur les versions v20.33.13 et v.20.26.14 de Google Play Services. Elle peut être activée sur votre mobile en se rendant sur Paramètres > Système > Langue et Saisie > Service de

Saisie automatique. Il faut ensuite sélectionner Google (et non un service de saisie tiers) pour activer cette option qui prend alors la forme d'un bouton « Utiliser services biométriques » à activer.