Si vous possédez un mobile Android, ne cliquez pas sur cette mise à jour de Chrome, c'est un malware

Pire encore, ce malware bancaire diffuse son attaque par superposition, c'est-à-dire qu'il va prendre la place de toutes les applications installées dans le mobile. Dès que l'utilisateur en ouvre une et effectue des actions, Brokewell les enregistre.

Pour compléter son éventail d'infections, ce malware, spécialisé dans le pillage des données bancaires, se dote d'un « journal d'accessibilité » qui, selon les chercheurs de Threat Fabric, capture « chaque événement […] sur l'appareil : touches, balayages, informations affichées, saisie de texte et applications ouvertes. Toutes les actions sont enregistrées et envoyées au serveur de commande et de contrôle, volant ainsi toutes les données confidentielles affichées ou saisies sur l'appareil compromis ». Enfin, et comme si cela ne suffisait pas, Brokewell dispose également d'une fonction d'espionnage et peut collecter vos données de géolocalisation, ou l'historique des appels. La totale.