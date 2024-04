Google corrige un "bug" plutôt gênant qui autorisait l’accès à un compte Gmail depuis une box Android

À l'heure du bilan, difficile de pester contre quoi que ce soit.

En termes de multimédia, nous l'avons dit et redit : il n'y a strictement rien à redire sur ce Shield TV nouvelle version. La box Android TV est ultra véloce et vous permet de lancer n'importe quel contenu dans les meilleures conditions possible. On apprécie d'autant plus que c'est désormais une télécommande qui est fournie de série, et plus la manette (en option).

Cette dernière profite d'ailleurs d'une superbe cure d'amincissement qui lui permet d'atteindre sans mal le top 3 des gamepad les plus sexy du moment.

Enfin, nous saluons les efforts de Nvidia en matière de cloud gaming. Même si le service est encore en bêta en ce début 2019, difficile de ne pas s'émerveiller devant un jeu lancé à la volée et s'affichant dans un niveau de détails optimal sans qu'il soit hébergé par une machine à domicile.

La majorité des constructeurs nous rabâchent les oreilles concernant ce cloud gaming qui va révolutionner les usages. Il faut l'essayer pour le croire... et je pense que j'y crois.