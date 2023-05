Vous avez acheté une box Android TV sur Amazon ? Elle est peut-être truffée de malwares !

À la recherche d'une nouvelle box Android TV ? Vous feriez bien de faire attention. Car certaines, pourtant mises en vente sur des sites tout ce qu'il y a de plus légitime, sont pourtant dangereuses. C'est ainsi le cas des box de constructeurs chinois Allwinner et RockChip, qui ont pour avantage d'être assez peu onéreuses, et particulièrement personnalisables.

Sauf qu'il y a un hic. Et de taille, puisque ces box sont aussi, selon des chercheurs en cybersécurité, vendues directement avec des malwares à l'intérieur. C'est ce qu'a notamment découvert le développeur canadien Daniel Milisic après avoir commandé un modèle T95 commercialisé par Allwinner. Ses investigations l'ont amenées à découvrir que sa box, une fois installée, était reliée à des milliers d'autres appareils eux-mêmes infectés et disséminés à travers la planète.