Vous n’en rêviez pas et pourtant la publicité en plein écran arrive sur Fire TV

Voilà une nouvelle qui ne peut être réjouissante que pour les annonceurs ! Amazon teste en effet une nouvelle façon de diffuser de la publicité sur son interface Fire OS, qui anime notamment ses Fire TV Stick 4K et 4K Max. Certains utilisateurs ont été étonnés de voir des annonces se lancer, en plein écran, après quelques minutes d'inactivité sur l'interface. D'une durée de 30 secondes à 60 secondes, ces annonces précèdent le lancement de l'économiseur d'écran.



La mise à jour poussée par Amazon semble pour l'heure toucher uniquement les utilisateurs outre-Atlantique. Elle pose la question toujours plus sensible de l'équilibre entre la génération de revenus publicitaires et le confort de l'expérience utilisateur, à l'heure où les services, applications et interfaces dépourvus de publicités ou de recommandations se font de plus en plus rares.