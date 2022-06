Ce rapport sur les malwares pour smartphones n'est pas rassurant (du tout)

Omniprésents dans notre quotidien, nos smartphones représentent des cibles de choix pour les pirates. D’autant qu’ils sont très loin d’être invulnérables : un rapport du cabinet ThreatFabric alerte sur les malwares les plus en vogue.

Dans son étude annuelle du paysage des menaces qui planent sur les appareils mobiles, le cabinet de cybersécurité allemand ThreatFabric dresse un état des lieux de la sécurité sur smartphone. Et autant dire que l'on n’a jamais été aussi exposés aux malwares.