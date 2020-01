La Xiaomi Mi Box S se met à jour, et passe sous Android TV Pie

La Mi Box S sous Android Pie

Source : 9to5Google

Après une première bêta lancée en fin d'année dernière , la mise à jour Android TV Pie est désormais en cours de déploiement pour le grand public. Une mise à jour qui permet de profiter d'une interface remaniée, ainsi que de diverses optimisations.À cela s'ajoute également la prise en charge native d'Amazon Prime Video sur le boitier Xiaomi Mi Box S. Une fois la mise à jour téléchargée, l'application Prime Video sera automatiquement ajoutée au menu principal et pourra être mise à jour de manière classique, via le PlayStore.Rappelons que grâce aux soldes actuellement en cours, il est possible de mettre la main sur un boitier Xiaomi Box S pour moins de 50 euros