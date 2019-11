Android TV : la Xiaomi Mi Box S prépare sa mise à jour et l'arrivée d'Amazon Prime Video

Xiaomi va passer ses Mi Box S à Android Pie dans quelques semaines



Source : 9to5Google

Que l'arrivée d'Amazon Prime Video est laborieuse sur les appareils sous Android TV. Même si Google et Amazon ont trouvé un accord cette année pour l'intégration de Chromecast dans l'application de SVOD, ce sont les constructeurs qui décident si oui ou non ils permettent son installation sur leurs appareils.Grâce à des utilisateurs de Reddit , on apprend aujourd'hui que Xiaomi va enfin proposer nativement Amazon Prime Video aux possesseurs de la Mi Box S à la faveur d'une grosse mise à jour prévue dans les prochaines semaines.Disponible actuellement en bêta, elle apporte également le support d'Android Pie 9.0 qui a lui aussi pris son temps pour être déployé sur les différents appareils équipés d'Android TV.Xiaomi va proposer d'autres améliorations de son système comme le support de lecture et d'écriture sur un périphérique USB, la prise en charge d'un périphérique audio USB, un nouveau design pour les paramètres système et l'indicateur de volume ou encore un raccourci pour faire des captures d'écran.La date de lancement de cette grosse mise à jour n'a pas encore été communiquée par le constructeur. On ne sait pas non plus si les utilisateurs de Mi Box plus anciennes auront également le droit à Amazon Prime Video.