Amazon Prime Video pour Android TV ne sera pas dispo pour tous les appareils

Une installation décidée ou non par le constructeur



Source : 9to5Google

Si tous les possesseurs de téléviseurs ou de boîtiers souspensaient pouvoir enfin profiter d'sur leurs appareils, les constructeurs ne semblent pas vouloir leur faciliter la tâche.En effet, l'installation de l'application par le Play Store ne sera pas possible avant une mise à jour système de l'appareil. Ce serontqui décideront ou non si Amazon Prime Video peut être installé. Les mises à jour de l'application seront récupérées sur le Play Store, comme pour le reste des logiciels disponibles sur Android TV.Selon 9to5google,compatibles et l'intègre par défaut dans son interface, après l'installation d'une mise à jour. Sony propose également l'application sur certains de ses modèles.Il faudra probablement de nombreux mois pour que la majeure partie des constructeurs conclue, au détriment des consommateurs, privés de leurs séries préférées sur leur télévision.