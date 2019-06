Amazon Alexa arrive sur Android TV, à commencer par les TV Sony Bravia

Google Assistant rejoint par Alexa, assistant vocal d'Amazon, sur les téléviseurs Sony

Source : Android Police

Et ce sont aujourd'hui les téléviseurs Sony de la gamme(Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture) qui ont droit à. Un déploiement progressif sur de nombreux modèles du constructeur japonais, équipés d'Android.Les téléviseurs proposent nativement Google Assistant comme assistant vocal. Mais c'est prochainement Alexa qui débarquera chez les produits de Sonyet la possibilité d'interagir avec l'intelligence artificielle leader du marché développé par Amazon. Sont notamment évoqués le contrôle du son avec la voix, la possibilité de choisir une musique, de lancer un programme, d'allumer/éteindre la télévision connectée, etc.C'est grâce à l'applicationque cette possibilité sera offerte via une future mise à jour.Les modèles 2019 des Sony Bravia seront compatibles, comme la plupart de 2018, mais aussi certains de 2017 (A1E, X940E, X930E, X900E, X850E, X800E) et de 2016 (Z9D, X800D, X750D, X700D).