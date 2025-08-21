Zastava

Salut

Ils servent à quoi ces téléconseillers ?

À fourguer des choses que les gens ne veulent pas ?

Est-ce que les IA peuvent mentir et ne pas être responsables de leur propos ?

Récemment j’ai eu affaire à des conseillers de ma société d’assurance qui étaient particulièrement odieux et menteurs .

Pour autant cela me dégoûterait assez d’avoir affaire avec des robots pour éviter des conseillers malpolis et qui mentent sur les droits des assurés.