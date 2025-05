Même si cet exemple a de quoi faire sourire, il illustre un usage de plus en plus courant. Selon Emily DeJeu, professeure à l’université Carnegie Mellon, ces outils séduisent pour leur efficacité. Un recruteur peut déléguer à une IA le soin de poser des questions standards, d’évaluer les réponses en temps réel, et de noter l’ensemble sans pause-café. « C’est une réponse au besoin de rapidité et de simplification », observe-t-elle.

Ces systèmes repèrent des mots-clés, analysent l’intonation, mesurent le temps de réponse. Ils n’oublient rien, ne se lassent pas, et appliquent les mêmes critères à tous les candidats. Le revers, c’est qu’ils manquent de souplesse. Une hésitation, une digression ou une phrase mal structurée peut faire tomber la note finale. Et pour les jeunes postulants, souvent en début de parcours, cela crée un filtre supplémentaire. Certains ne réalisent même pas qu’ils ne parlent à personne.