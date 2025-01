Squeak

Dans un monde utopiste, on pourrait imaginer que l’humain ne doive plus travailler et faire de lourdes tâches (notamment les emplois physiques par exemple comme la collecte des déchets, soulever de lourdes charges etc qui en plus ont des emplois moins gratifiants). Les machines créeraient des produits finis, iraient cultiver les champs et aller chercher les fruits/légumes, feraient des élevages etc). L’humain pourrait se reposer et profiter de sa vie, les voitures autonomes le conduiraient à l’endroit voulu et bien d’autres choses.

Mais ça, c’est si on part sur une utopie. Or dans la réalité, l’humain est aussi égoïste et avide de pouvoir. Il ne peut y avoir des riches s’il n’y a pas de pauvres.

Certains emplois sont donc bel et bien menacés et des personnes vont malheureusement devoir se requalifier à autre chose. J’ai aussi eu une réflexion assez intéressante du style « Ce n’est pas l’IA qui volera les jobs mais les gens qui sauront bien l’utiliser pour être plus productif que toi ». Affaire à suivre, mais il est indéniable que nous sommes en plein dans une révolution technologique qui amène son lot de fantasmes, craintes et incertitudes sur l’avenir.