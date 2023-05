Les robots de Tesla se montrent à nouveau, et ils ont bien évolué !

Mais hier, Tesla a diffusé une vidéo montrant 5 prototypes de robots différents et déjà largement plus convaincants. Au vu des performances de ces derniers, on est encore loin de la science fiction, mais toujours est-il qu'ils peuvent marcher de façon stable et, surtout, que leurs mains (probablement la partie la plus compliquée à réaliser) semblent relativement au point. Concrètement, il y a certes beaucoup de progrès à faire, mais l'amélioration de cette technologie en moins d'un an reste très impressionnante.