Tesla dévoile Optimus, son robot humanoïde qui sera produit à grande échelle

Bumble C, le nom du prototype aperçu sur scène, s'est distingué par un petit pas de danse et un salut de la main au public. Nous n'en avons pas vu beaucoup plus lors de ce direct, Musk admettant ne pas vouloir risquer que le robot ne tombe à plat ventre en pleine présentation. Des vidéos préenregistrées nous ont permis de le voir à l'œuvre portant des boîtes et les rangeant sur une étagère.

Le patron de Tesla a cependant affirmé que la machine était capable de bien plus de mouvements et d'actions que ce qui a été montré. Si des technologies inédites ont été introduites sur Bumble C, qui est donc la première version rendue publique d'Optimus, celui-ci est aussi largement basé sur des logiciels, fonctionnalités et capteurs empruntés à la conduite autonome du constructeur automobile.

Elon Musk a précisé que d'autres firmes ont déjà conçu des robots humanoïdes au design plus sophistiqué et disposant d'une meilleure ingénierie, mais qu'Optimus va se démarquer grâce à son intelligence artificielle.