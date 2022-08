Tesla tease les mains d'Optimus, son robot humanoïde, dans l'affiche de sa conférence

On ne le présente plus, le fantasque P.-D.G. de Tesla et la deuxième fortune mondiale derrière Jeff Bezos, Elon Musk, a rendu la voiture électrique viable grâce à Tesla. Jamais à court d'idées, il envisage en permanence le coup d'après et cette fois, il est question de robotique. Le visuel qu'il a diffusé lors de la réunion des investisseurs de l'entreprise dévoile les ambitions de Tesla pour l'avenir, ainsi qu'une date pour le Tesla AI Day #2.