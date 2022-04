Tesla souhaite démarrer la production de son robot humanoïde Optimus dès 2023

Le robot ne devait pas arriver aussi tôt, et Musk a surpris tout le monde en annonçant que le premier Optimus pourrait être produit dès l'année prochaine. Le P.-D.G. de Tesla a partagé cette information hier, lors de la conférence Tesla Cyber Rodeo.

Il a aussi assuré à son public que le robot serait une véritable révolution pour l'organisation du travail et des tâches ménagères. Le robot pourrait remplacer les humains dans toutes les tâches que ces derniers ne souhaitent plus faire, y compris les tâches « dangereuses ». Musk a affirmé que le robot allait « renverser nos économies ». Il est certain que la situation de l'emploi mondial serait fortement modifiée par l'introduction d'un robot solide capable de remplacer le travail humain. Cependant, la « robotification » de l'économie ne date pas des projets d'Elon Musk et est déjà observable dans un certain nombre de secteurs économiques.

Il n'est pas certain que le robot sera prêt à la production dès 2023 : beaucoup de doutes ont été exprimés, notamment quant à la forme complètement humanoïde de ce Tesla Bot. En effet, cette apparence humaine pourrait être particulièrement difficile à produire. De plus, le robot pourrait coûter au moins 10 000 dollars, un prix qui remet en question sa capacité à « révolutionner l'économie ».