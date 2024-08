À la fin de l'année dernière, Tesla nous présentait la nouvelle génération de son robot Optimus, capable notamment de manipuler des objets délicats comme les œufs. Et le groupe veut continuer à améliorer son robot, en lui faisant adopter des mouvements de plus en plus humains.

Et pour ce faire, Tesla propose sur son site web des postes « d'opérateur de collecte de données. » Les postulants doivent faire entre 1m70 et 1m80 et doivent aussi être capables de transporter environ 13 kilogrammes d'équipements de capture de mouvement, et ce, durant sept heures par jour.