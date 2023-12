Optimus Gen 2 : Tesla dévoile la nouvelle génération de son robot humanoïde, c'est bluffant !

Tesla dit avoir amélioré l’équilibre et le contrôle de tout le corps, en ajoutant des articulations au cou du robot (deux degrés de liberté) ainsi qu’à ses orteils. Les pieds d’Optimus Gen 2 ont une géométrie inspirée de l’anatomie humaine et ils intègrent des capteurs de force et de couple. La marche est encore lente et raide, mais elle est nettement plus fluide par rapport à Optimus Gen 1. Et le robot est désormais capable de faire des squats avec aisance.