Le robot humanoïde de Tesla serait fonctionnel très très très bientôt... enfin, selon Elon Musk

Comme toujours avec les déclarations du milliardaire, recevez celle-ci avec une certaine prudence. En outre, on voyait mal l’événement Tesla AI Day occulter le Tesla Bot. Il aurait dans tous les cas été la star de la présentation. Comme le rythme de cet événement semble bien parti pour être annuel, vous avez donc deux options : le robot Optimus fonctionnel a soit un mois et demi de retard, soit un an d’avance. Nous vous laissons le soin de trancher.