Teslabot : Elon Musk nous prépare encore du grand spectacle avec son robot humanoïde

Bienvenue sur Terre, Tesla Bot ! Au premier regard porté sur ce nouveau robot humanoïde, on retrouve la signature de la firme : la manière dont a été dessiné Tesla Bot n'est pas sans rappeler les carrosseries des véhicules électriques de l'entreprise. D'après Elon Musk, ce nouveau robot sera « construit dans le monde par les humains, pour les humains », et, bonne nouvelle, il ne s'agit pas d'un bot de guerre, mais d'un compagnon qualifié « d'amical ».

Rappelons que Musk a plusieurs fois évoqué ses craintes de voir l'IA dépasser l'humain, déclarant tout de même en 2018 qu'il trouvait l'intelligence humaine « sous-évaluée ». Une inquiétude qui aurait d'ailleurs poussé Tesla à imaginer un robot suffisamment lent pour qu'on puisse lui échapper ou le maîtriser, en cas de problème…

Haut de 1 m 73 pour 56 kg, Tesla Bot, tout de blanc et de noir vêtu, a pour objectif de remplacer l'humain dans les taches dangereuses, ennuyeuses et répétitives de la vie quotidienne. Il pourrait ainsi être employé dans des usines, selon Musk, où il serait en mesure de porter près de 4,5 kg à bout de bras et de se déplacer à 8 km/h maximum. Le Tesla Bot pourra également monter et descendre des escaliers ou encore pénétrer dans un bâtiment.