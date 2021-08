La start-up néerlandaise TechTics a développé un robot autonome qui ramasse les mégots de cigarettes sur les plages

Vous êtes peut-être en train de vous prélasser sur une plage, et sans vouloir gâcher vos vacances, si vous jetez un coup d’œil autour de vous, il est probable que le sol soit jonché de mégots de cigarette. Si ce n’est pas le cas, estimez-vous chanceux : chaque année, plus de 4,5 billions de mégots, dont 23 milliards rien qu’en France, finissent dans la nature, et les plages ne sont bien sûr pas épargnées. Selon une étude brésilienne réalisée en 2019, ce serait même « la forme la plus fréquente d’objets personnels trouvés sur les plages ».