Après la plateforme pétrolière et l'hôpital, le robot Spot devient berger

Les usages du robot Spot de Boston Dynamics sont définitivement très nombreux. Dans une vidéo publiée par l’entreprise néo-zélandaise Rocos, on peut le voir se déplacer en pleine nature et endosser le rôle de chien de berger.

Pour illustrer le potentiel de sa technologie, Rocos a dévoilé une vidéo dans laquelle on peut voir Spot se déplacer sur des terrains accidentés pour ensuite faire le travail d’un chien de berger. Selon l’entreprise, les robots ont la capacité « d’améliorer la précision des estimations de rendement, soulagent la pression de la pénurie de travailleurs et créent de la précision dans l’agriculture ».

À terme, Rocos souhaite créer un système informatisé permettant de contrôler plusieurs robots Spot indépendamment les uns des autres depuis n’importe où dans le monde. Selon David Inggs, cette technologie permettra de couvrir de nombreuses tâches et rendra le travail des agriculteurs « plus sûr et plus efficace ».